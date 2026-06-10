Meta s'associe à Reliance, la société d'Ambani, pour créer un centre de données dédié à l'IA en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta META.O , la société mère de Facebook, a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec Reliance Industries RELI.NS , l'entreprise du milliardaire indien Mukesh Ambani, en vue de la création d'un centre de données dédié à l'IA en Inde.
Reliance construira un centre de données d'une capacité de 168 MW à Jamnagar, dans l'État du Gujarat, que Meta louera, avec des options d'extension, selon le communiqué.
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