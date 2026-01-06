 Aller au contenu principal
Meta retarde le lancement mondial des lunettes Ray-Ban Display en raison d'une forte demande américaine et d'un resserrement de l'offre
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a déclaré mardi qu'elle avait décidé de suspendre l'expansion internationale de ses lunettes Ray-Ban Display en raison d'une offre insuffisante et d'une forte demande aux États-Unis.

La société mère de Facebook avait prévu de déployer ses lunettes intelligentes de réalité augmentée Meta Ray-Ban Display au Royaume-Uni, en France, en Italie et au Canada à partir du début de cette année, après avoir goûté au succès des versions précédentes.

Meta a déclaré qu'elle donnerait la priorité aux commandes américaines tout en réévaluant son approche de la disponibilité internationale, citant des stocks extrêmement limités pour ce qu'elle décrit comme un "produit unique en son genre".

"Depuis le lancement à l'automne dernier, nous avons constaté un intérêt considérable et, par conséquent, les listes d'attente s'étendent maintenant jusqu'en 2026", a déclaré l'entreprise dans un billet de blog.

Les lunettes Ray-Ban Meta , développées avec EssilorLuxottica ESLX.PA Ray-Ban, permettent aux porteurs de prendre des photos, de diffuser du contenu et de parler à un assistant IA. Le géant de la lunetterie a déclaré en octobre qu'il accélérerait sa capacité de production pour son activité en plein essor dans le domaine des lunettes intelligentes.

Meta a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les lunettes et son bracelet Meta Neural Band lors du salon annuel de l'électronique grand public de Las Vegas.

Le géant des médias sociaux ajoute une fonction de téléprompteur aux lunettes, ce qui permet aux consommateurs de lire des notes et de faire défiler l'information à l'aide du bracelet. Meta étend également la navigation piétonne à quatre villes supplémentaires, dont Denver, Las Vegas, Portland et Salt Lake City, ce qui porte le total à 32.

