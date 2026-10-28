Meta reporte sine die la mise en place de ses nouvelles conditions commerciales suite aux inquiétudes exprimées par les éditeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a annoncé mercredi qu’elle reportait sine die la mise en œuvre de ses nouvelles conditions commerciales, suite aux inquiétudes exprimées par les éditeurs et les annonceurs numériques, une décision qui pourrait permettre d’éviter d’éventuelles mesures réglementaires.

Les autorités de la concurrence de l’UE et du Royaume-Uni ont reçu des plaintes concernant ces nouvelles conditions, qui, selon les éditeurs et les annonceurs numériques, conféreraient à Meta un droit illimité d’utiliser leur contenu pour ses services d’intelligence artificielle. Meta a rejeté ces allégations.

"Nous avons pris connaissance des commentaires des éditeurs concernant notre proposition de mise à jour des conditions publicitaires et commerciales. Nous accordons une grande importance à nos partenaires et n’envisageons pas de modifier nos politiques sans une consultation approfondie avec les groupes et les dirigeants du secteur", a déclaré Meta dans un communiqué.

"Nous nous engageons à trouver la bonne solution, et nous prévoyons que cette consultation pourrait se prolonger au-delà du 20 novembre; dans ce cas, nous reporterions la mise en œuvre des conditions mises à jour. D’ici là, nos conditions actuelles restent en vigueur", a ajouté Meta.