Meta recrute Desai, directeur général de MongoDB, pour diriger sa nouvelle plateforme d'IA d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations aux paragraphes 3 et 4, mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

Meta Platforms META.O a nommé lundi Chirantan « CJ » Desai, directeur général de MongoDB

MDB.O , à la tête de sa nouvelle offre destinée à mettre les outils d'IA de l'entreprise de réseaux sociaux au service des entreprises.

L'action MongoDB a chuté de 20 % en pré-ouverture après que la société a annoncé que M. Desai quitterait son poste de directeur général après moins d'un an à la tête de l'entreprise.

M. Desai avait pris ses fonctions en novembre , succédant à Dev Ittycheria. MongoDB a nommé M. Ittycheria au poste de président-directeur général par intérim et a entamé la recherche d’un directeur général permanent.

Meta a déclaré qu’elle mettait ses modèles d’IA, ses agents et ses outils à la disposition des entreprises via la nouvelle Meta Enterprise Platform, notamment son agent Muse, le Meta Business Agent et des outils de codage.

MongoDB fournit un logiciel de base de données utilisé par les entreprises pour créer et exploiter des applications, avec des outils de gestion des données, de recherche, d’analyse et d’IA.