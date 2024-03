Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: reçoit une demande d'informations de la part de l'UE information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir officiellement envoyé à Meta une demande d'informations (RFI) au titre de la loi sur les services numériques (DSA).



La Commission demande à Meta de fournir plus d'informations sur les options d'abonnement sans publicité pour Facebook et Instagram.



Meta devrait aussi fournir des informations complémentaires sur les mesures qu'elle a prises pour respecter ses obligations concernant les pratiques publicitaires de Facebook et Instagram, les systèmes de recommandation et les évaluations des risques liés à l'introduction de cette option d'abonnement.



Meta doit fournir les informations demandées qui s'appuient sur les réponses précédentes de Meta à la Commission au plus tard le 15 mars et aux questions restantes au plus tard le 22 mars 2024. Sur la base de l'évaluation des réponses de Meta, la Commission évaluera les prochaines étapes







Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ +1.58%