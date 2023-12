Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: questionné par l'UE quant à la protection des mineurs information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 12:52









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir envoyé une demande d'information à Meta en vertu de la Digital Services Act (DSA).



La Commission demande ainsi à Meta de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour se conformer à ses obligations d'évaluation des risques et de prendre des mesures d'atténuation efficaces liées à la protection des mineurs.



Des informations sont également demandées sur le système de recommandation d'Instagram et l'amplification de contenus potentiellement nuisibles.



Meta doit fournir les informations demandées à la Commission d'ici le 22 décembre 2023.



En fonction de l'évaluation des réponses, la Commission examinera les prochaines étapes et pourrait aller jusqu'à l'ouverture formelle de procédures.





