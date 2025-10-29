Meta prévoit des coûts d'investissement plus élevés l'année prochaine, et une charge fiscale de 16 milliards de dollars grève le bénéfice du troisième trimestre

Traduction automatisée par Reuters

Les dépenses d'investissement de Meta augmenteront de manière significative en 2026, selon le directeur financier

Le directeur général déclare vouloir développer agressivement la capacité des centres de données d'IA

L'augmentation des coûts au troisième trimestre a dépassé la croissance des revenus

Meta relève de 4 milliards de dollars la limite inférieure de ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2025, la fourchette se situant désormais entre 70 et 72 milliards de dollars

Meta META.O prévoit des dépenses en capital "sensiblement plus importantes" l'année prochaine grâce aux investissements dans l'IA, et a enregistré une charge exceptionnelle de près de 16 milliards de dollars liée à la "Big Beautiful Bill" du président américain Donald Trump, qui a plombé son bénéfice du troisième trimestre.

Les actions de la société ont chuté d'environ 6 % après la clôture de la bourse. En excluant cette charge, le bénéfice net de Meta au troisième trimestre aurait atteint 18,64 milliards de dollars, contre 2,71 milliards de dollars pour le bénéfice net déclaré.

Si le chiffre d'affaires du troisième trimestre a dépassé les estimations, la croissance de 26 % a été dépassée par une augmentation de 33 % des coûts, ce qui a pesé sur les marges. Après un démarrage tardif, Meta a redoublé d'efforts dans le domaine de l'IA, avec pour objectif d'atteindre la superintelligence, une étape théorique où les machines pourraient surpasser les humains. À cette fin, elle a dépensé des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour la superintelligence et prévoit des dépenses financières plus importantes pour répondre aux grands besoins de calcul.

"Il existe toute une série de délais pour l'obtention de la superintelligence", a déclaré le directeur général Mark Zuckerberg lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. "Je pense que c'est la bonne stratégie que de s'attaquer agressivement au développement des capacités, afin d'être prêt pour les cas les plus optimistes." Si la superintelligence prend plus de temps que prévu, Meta utilisera le calcul supplémentaire pour accélérer ses activités principales et, dans le pire des cas, l'entreprise ralentira la construction de nouvelles infrastructures pendant un certain temps, a-t-il déclaré.

L'EMBAUCHE STIMULE LES PERSPECTIVES DE DÉPENSES Meta a réorganisé ses efforts en matière d'IA sous l'unité Superintelligence Labs en juin et Zuckerberg a personnellement mené une campagne agressive de recrutement de talents.

Les coûts de rémunération des employés seront le deuxième facteur le plus important de l'augmentation des coûts l'année prochaine pour tenir compte de la rémunération des employés embauchés tout au long de 2025, en particulier les talents de l'IA, a déclaré Susan Li, directrice financière de Meta, dans un communiqué.

"Alors que nous avons commencé à planifier l'année prochaine, il est devenu clair que nos besoins en calcul ont continué à augmenter de manière significative... nous prévoyons d'investir agressivement pour répondre à ces besoins à la fois en construisant notre propre infrastructure et en contractant avec des fournisseurs de cloud tiers."

"Nous prévoyons que cela exercera une pression à la hausse sur nos dépenses d'investissement et nos plans de dépenses l'année prochaine."

L'entreprise fait partie des principaux acheteurs des puces d'IA de Nvidia NVDA.O , qui sont très recherchées.

La société de médias sociaux a également revu à la hausse la limite inférieure de ses prévisions de dépenses d'investissement, qui devraient se situer entre 70 et 72 milliards de dollars pour 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 66 et 72 milliards de dollars.

UNE BASE D'UTILISATEURS MASSIVE ALIMENTE LES RECETTES PUBLICITAIRES

Meta continue de bénéficier de son énorme base d'utilisateurs. Sa puissante plateforme publicitaire optimisée par l'IA aide les spécialistes du marketing à automatiser les campagnes, à améliorer la qualité des publicités vidéo, à traduire les publicités et à générer des images basées sur les personas pour cibler différents segments de clientèle.

La société a lancé des publicités sur sa plateforme de messagerie WhatsApp et sur le réseau social Threads, concurrençant directement des plateformes telles que X d'Elon Musk, tandis que les Reels d'Instagram continuent de se bousculer avec TikTok de ByteDance et YouTube Shorts pour les recettes publicitaires sur le marché des vidéos courtes.

Meta a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 56 à 59 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 57,25 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG. La société a conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars la semaine dernière avec Blue Owl Capital

OWL.N , l'accord de capital privé le plus important jamais conclu par Meta, pour financer un énorme projet de centre de données à Richland Parish, en Louisiane, connu sous le nom de "Hyperion".

Selon les estimations de Morgan Stanley, les grandes entreprises technologiques, dont Alphabet GOOGL.O , Amazon.com

AMZN.O , Meta, Microsoft MSFT.O et CoreWeave CRWV.O , sont en passe de dépenser 400 milliards de dollars en infrastructures d'intelligence artificielle cette année.

Ces investissements interviennent dans un contexte d'incertitude économique et ont alimenté les craintes d'une bulle de l'IA, mettant la pression sur les directeurs généraux pour qu'ils fournissent des résultats mesurables.