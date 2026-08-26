Meta prêt à verser $16 mds pour clore le procès sur l'addiction des mineurs aux réseaux sociaux

(Actualisé avec détails)

Meta Platforms META.O a accepté de verser jusqu'à 16,68 milliards de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable conclu pour régler les plaintes déposées par plusieurs États américains, qui reprochaient notamment à l'entreprise d'avoir conçu Instagram et Facebook de manière à créer une dépendance chez les enfants.

L'entreprise fondée par Mark Zuckerberg était également accusée d'avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes et d'avoir collecté de manière abusive les données personnelles des enfants qui les utilisaient, comme le révèlent des documents judiciaires.

Cet accord, en attente de validation par un tribunal fédéral, évite ainsi à Meta un procès hautement médiatisé face à 29 Etats à un moment où les entreprises de réseaux sociaux sont de plus en plus pointés du doigt pour les dangers de leurs produits pour les jeunes utilisateurs.

Meta a accepté d'apporter des modifications pour les adolescents utilisant Facebook et Instagram à l'échelle nationale, notamment des limites d'utilisation quotidiennes et des blocages nocturnes, selon des documents judiciaires.

L'entreprise, dont le siège se trouve à Menlo Park, en Californie, a dit que l'acceptation de cet accord ne la rendait pas coupable des accusations dont elle faisait l'objet.

En début de séance à Wall Street, l'action Meta avançait de 2,7%.

Les plaintes des 29 Etats américains, dont la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey, s'inscrivaient dans une vague plus large de poursuites engagées également par des collectivités locales, des districts scolaires et des particuliers.

Toutes ces entités accusent Meta et d'autres entreprises de réseaux sociaux d'avoir alimenté une crise nationale de santé mentale chez les jeunes.

Meta nie ces allégations, affirmant avoir tout mis en œuvre pour protéger les enfants sur ses plate-formes. L'entreprise a fait valoir qu'elle n'aurait pas pu induire les consommateurs en erreur quant au caractère addictif de ses services, car la "dépendance aux réseaux sociaux" n'est pas un trouble psychiatrique reconnu.

Dans un document déposé avant le procès, Meta a indiqué que la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey réclamaient jusqu’à 1.400 milliards de dollars de sanctions.

Avant le début du procès, les États avaient laissé entendre que ce montant serait plutôt de l’ordre de 200 milliards de dollars.

Au début du mois, un tribunal de l'Etat du Nouveau-Mexique a ordonné jeudi à Meta de verser 567 millions de dollars et de modifier la façon dont ses plateformes fonctionnent pour les utilisateurs mineurs dans cet Etat américain, jugeant le groupe technologique responsable de nuire à la santé mentale des jeunes.

En mars, Meta et Google GOOGL.O ont été reconnus coupables de négligence sur l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux, selon le verdict d'un jury de Los Angeles (Californie).

(Diana Novak Jones, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brose)