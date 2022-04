Meta Platforms: soupir de soulagement après les résultats information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 16:42

(CercleFinance.com) - L'action Meta Platforms évolue en forte hausse jeudi en début de séance, portée par des espoirs d'accélération de l'activité, même si les résultats mitigés du premier trimestre peuvent inciter à une certaine prudence.



Une heure après l'ouverture, le titre du propriétaire des applications Messenger, Instagram ou WhatsApp grimpe de 13,5% alors que l'indice Nasdaq affiche au même moment une progression limitée de l'ordre de 0,7%.



L'ancien Facebook a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 27,9 milliards de dollars au titre de son premier trimestre, en hausse de 7%.



C'est mieux que les prévisions établies par les analystes, qui visaient en moyenne 28,3 milliards de dollars.



En raison d'une flambée de 31% des coûts et dépenses du groupe de Menlo Park (Californie) au cours du trimestre, le bénéfice net s'est tassé de 21% à moins de 7,5 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, une performance inférieure aux attentes.



Les analystes jugent toutefois que ces résultats contrastés ne sont pas aussi mauvais que redouté, ce qui justifie le 'rally de soulagement' qui se matérialise aujourd'hui.



'La copie est suffisamment correcte pour porter la valeur, qui se traite à des multiples de valorisation au plus bas d'un point de vue historique (à 12x le BPA attendu pour 2023),' font remarquer les équipes de Jefferies.



'Nous pensons que deux des éléments négatifs qui pèsent sur le titre (concurrence, déclin des marges opérationnelles) ont perdu de leur poids avec l'ajout de 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens d'un trimestre à l'autre (...) et la révision à la baisse de trois milliards de dollars des perspectives de dépenses pour 2022', ajoute le courtier américain.



Chez Susquehanna, on promet par ailleurs une seconde partie d'année 'intéressante' pour le groupe technologique.



'Le groupe n'aura plus à subir les changements liés à iOS 14 qui avaient pénalisé le second semestre 2021 et il pourrait aussi bénéficier d'une montée des dépenses politiques avec l'arrivée des élections de mi-mandat aux Etats-Unis', promet le broker.