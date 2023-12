Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta Platforms: presque 200% de hausse cette année information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 16:36









(CercleFinance.com) - Avec un bond de presque 200% cette année, Meta semble bien parti pour signer la meilleure performance annuelle des cinq géants de la 'Big Tech', devant Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon.



Le spécialiste des médias sociaux figure, plus généralement, parmi les trois principaux contributeurs à la hausse du S&P 500 en 2024, derrière Nvidia (+240%), mais largement devant Tesla (+105%).



Après avoir décroché de 65% sur l'exercice 2022 - une chute largement due à une soudaine frénésie d'investissements - l'ancien Facebook a su rassurer le marché cette année quant à sa capacité à générer de la croissance et à se focaliser sur sa rentabilité, ce qui s'est traduit par des résultats meilleurs que prévu.



Au niveau opérationnel, les investisseurs ont notamment salué le lancement réussi de Threads, son nouveau réseau social, au début de l'été.



Alors que sa capitalisation boursière atteignait 315 milliards de dollars fin 2022, elle s'établit à presque 920 milliards de dollars aujourd'hui.



Les analystes estiment que l'action pourrait poursuivre son mouvement de revalorisation avec l'arrivée de nouveaux services dans l'intelligence artificielle générative.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ -0.67%