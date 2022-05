Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta Platforms: plainte d'Immersion pour violation de brevet information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 16:25









(CercleFinance.com) - Immersion, une société américaine spécialisée dans la technologie haptique, a annoncé vendredi avoir porté plainte contre Meta Platforms (ex-Facebook), qu'elle accuse de violation de plusieurs brevets.



La société basée en Floride indique avoir attaqué Meta en justice devant un tribunal texan, précisant que le litige concerne six technologies brevetées aujourd'hui utilisées dans les systèmes de réalité augmentée et de réalité virtuelle (AR/VR) du groupe californien, dont le casque 'Meta Quest 2'.



Immersion explique vouloir enjoindre Meta à mettre fin à l'infraction et chercher à percevoir les royalties qui lui sont dues au titre de cette atteinte.



La technologie haptique, dans laquelle la société s'est spécialisée, crée un retour haptique par l'application d'une force, de vibrations ou de mouvements, autant de sensations qui permettent de stimuler le sens du toucher d'un utilisateur lorsqu'il interagit avec un objet connecté.





