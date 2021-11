Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta Platforms : Londres demande à Facebook de céder Giphy information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) s'est définitivement prononcée mardi contre l'acquisition de Giphy par Facebook, estimant que l'opération nuira aux consommateurs et aux acteurs du marché. Dans son avis, la CMA explique que ses inquiétudes ne pourront être levées qu'à la seule condition que Facebook cède Giphy à un acquéreur qu'elle aura approuvé, ce qui la conduite à réclamer la cession de l'entité. Au mois de septembre, Facebook avait estimé n'avoir aucune concessions à proposer en vue d'être en mesure de boucler le rachat de Giphy, dont les activités se limitent selon lui au sol américain. L'autorité britannique de la concurrence s'alarmait it depuis de longs mois des conséquences du rachat de Giphy, le plus grand moteur de recherche de Gifs, par le géant américain des réseaux sociaux. La CMA s'inquiétait notamment du fait qu'outre Giphy, il n'existe qu'un seul autre fournisseur de Gifs, à savoir Tenor (Google). A la Bourse de Londres, l'action Meta était attendue en baisse de 0,7% mardi matin.

Valeurs associées META PLATFORMS RG-A NASDAQ -1.10%