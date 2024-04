Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta Platforms: le titre plonge avec les prévisions information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Le titre Meta Platforms plonge jeudi dans les premiers échanges à Wall Street, les prévisions du groupe alimentant les craintes d'un nouveau cycle d'investissements massifs.



Le propriétaire de Facebook et d'Instagram a annoncé hier soir avoir enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 27%, à près de 36,5 milliards de dollars.



Le groupe de Menlo Park (Californie) a par ailleurs plus que doublé son bénéfice net, à près de 12,4 milliards contre 5,7 milliards de dollars un an plus tôt.



Si le réseau social a signé un 'bon début d'année' de l'aveu même de Mark Zuckerberg, son directeur général et fondateur, les prévisions de l'entreprise semblent un peu moins convaincantes.



Pour le deuxième trimestre, Meta dit viser un chiffre d'affaires compris entre 36,5 et 39 milliards de dollars, un peu juste par rapport au consensus de marché qui visait jusqu'ici 38,8 milliards.



La société a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2024, désormais attendues entre 35 et 40 milliards de dollars, et non plus entre 30 et 37 milliards.



'Mais la grosse surprise de la publication trimestrielle ne vient pas de cette prévision inférieure aux attentes ni du niveau élevé des investissements élevés', estiment les analystes de Mizuho.



'Le vrai coup de théâtre provient plutôt du fait que Meta va engager un nouveau cycle d'investissement dans un futur proche', ajoutent-ils.



Le groupe a manifesté hier son intention d'accentuer ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA), et ce pendant plusieurs années afin de soutenir ses ambitions élevées en la matière.



'A la différence des précédents cycles d'investissement, la croissance de son chiffre d'affaires n'est pas en train de ralentir et l'entreprise affiche désormais un bilan flatteur en termes de monétisation de ses investissements, qui dépasse les estimations', rappelle Mizuho.



Suite à ces annonces, le titre décrochait toutefois de 10% jeudi à la Bourse de New York dans les premiers échanges.



Cet effondrement, qui fait fondre la capitalisation boursière du groupe de presque 120 milliards de dollars, représente pour certains analystes une 'opportunité d'achat' sachant que les fondamentaux du groupe restent intacts.



Pour mémoire, le titre avait grimpé de 25% au cours des trois derniers mois, contre une hausse de seulement 2% pour le Nasdaq.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ -12.65%