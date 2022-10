Meta Platforms:des analystes dégradent leurs recommandations information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 15:41

(CercleFinance.com) - BofA a réduit hier son objectif de cours sur Meta Platforms, qu'il abaisse de 150 à 136 dollars suite aux résultats 'mitigés' publiées par le groupe technologique californien.



Le bureau d'études, qui avait dégradé son opinion sur le titre à 'neutre' en tout début de semaine, rappelle que la maison-mère de Facebook a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de troisième trimestre meilleur que prévu, mais d'un bénéfice par action (BPA) inférieur aux attentes.



Mais l'analyste dit surtout retenir de la publication que 'les coûts sont bien réels tandis que les rendements restent encore virtuels'.



Il rappelle en effet que Meta a déclaré prévoir entre 34 et 39 milliards de dollars de dépenses d'investissement l'an prochain, alors que Wall Street ne visait que 29 milliards de dollars.



Si certaines de ces dépenses (Reels et monétisation de la messagerie) pourraient porter leurs fruits dès l'an prochain, BofA s'attend à ce que les projets dans le 'Metaverse' et l'intelligence artificielle pèsent significativement sur les résultats en 2023.



'Le délai qui se profile en attendant d'enregistrer les premiers résultats des investissements dans le Metaverse et l'intensité croissante du capital dans l'activité publicitaire se posent comme des sources d'inquiétudes potentielles pour les investisseurs', résume-t-il.



Morgan Stanley a dégradé également hier sa recommandation sur Meta Platforms, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 205 à 105 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire dit s'inquiéter de la volonté de l'ex-Facebook d'investir encore 34 milliards de dollars l'an prochain après les 32,5 milliards déjà appelés être dépensés cette année.



Pour l'analyste, cette frénésie d'investissements préfigure une période d'intensité capitalistique très supérieure à celle qui caractérisait le groupe jusqu'à présent.



'Nous pensons que les derniers résultats de Meta, tout comme ses perspectives d'investissement, sont de nature à changer notre thèse sur la valeur et à peser sur le cours de Bourse pendant quelque temps', prévient-il.



'En tout cas jusqu'à ce que le marché se sente rassuré par la bonne exécution de ses projets et la réalisation d'un rendement sur capital à partir de ces investissements colossaux', ajoute le professionnel.



Morgan Stanley fait cependant remarquer que l'engagement des utilisateurs va prendre un certain temps à se matérialiser, peut-être pas avant l'après-2023, et que l'issue de l'aventure reste très incertaine.



'En attendant, nous pensons que les résultats vont rester déprimés', conclut l'analyste.