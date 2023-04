Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta Platforms: BPA en baisse de 19% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - Meta Platforms, l'exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en baisse de 24% à 5,71 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2023, soit 2,20 dollars par action (-19%).



Le géant des réseaux sociaux explique cette contraction par une augmentation de 10% de ses coûts et dépenses, à 21,4 milliards de dollars, gonflés par ses efforts de restructuration qui ont représenté une charge globale de 1,14 milliard sur la période.



Ses revenus se sont accrus de 3% à plus de 28,6 milliards de dollars, pénalisés par des effets de changes sans lesquels ils ont augmenté de 6%, tandis que le nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a augmenté de 5% sur un an pour atteindre 3,02 milliards en mars.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ +0.89%