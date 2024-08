Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta Platforms: BPA accru de 73% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - Meta Platforms, l'exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a dévoilé mercredi soir un BPA accru de 73% à 5,16 dollars au titre du deuxième trimestre 2024, avec une marge opérationnelle améliorée de neuf points à 38%.



Les revenus trimestriels du géant des réseaux sociaux se sont accrus de 22% à près de 39,1 milliards de dollars, tandis que son nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a augmenté de 7% sur un an pour atteindre 3,27 milliards en juin.



En termes de perspectives, Meta anticipe entre 38,5 et 41 milliards de dollars de revenus pour le trimestre en cours, et prévoit des dépenses d'investissement entre 37 et 40 milliards sur l'année, contre une fourchette précédente de 35 à 40 milliards.



'Nous continuons de surveiller un paysage réglementaire actif, y compris les vents contraires juridiques et réglementaires croissants dans l'UE et aux États-Unis, qui pourraient avoir une incidence significative sur nos activités et nos résultats', prévient-il en outre.





