Meta Platforms: BofA remonte son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 16:30

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé vendredi son objectif de cours sur Meta Platforms, qu'il porte de 300 à 320 dollars, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le géant des médias sociaux pourrait être en mesure d'accélérer la croissance déjà soutenue de son activité via l'intégration de l'intelligence artificielle.



'Avec Messenger et WhatsApp, Meta a réussi le plus difficile en établissant deux des plus grandes plateformes de messageries au monde', rappelle l'intermédiaire.



'La prochaine étape va consister à accroître leurs capacités et à approfondir la monétisation', une initiative qui devrait passer, selon BofA, par le recours à des outils d'intelligence artificielle générative.



D'après le professionnel, l'IA - et les grands modèles de langage (LLM) en particulier - est particulièrement bien adaptée au format des discussions en ligne en permettant, par exemple, des applications de ciblage de l'audience, de service-client automatisé, d'achat en ligne, de prises de commandes, de publicités personnalisée ou de conversion de texte en images ou vidéos.



Bank of America dit ainsi continuer à s'attendre à ce que Meta affiche une croissance supérieure à ses comparables cette année, non seulement grâce à ses mesures visant une meilleure monétisation, mais aussi en raison de la préférence affichée par les annonceurs pour les plateformes bien établies.