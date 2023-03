Meta Platfoms: Morgan Stanley relève à 'surpondérer' information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 15:23

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mardi sa recommandation sur le titre Meta Platforms, qu'il porte de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' en raison de l'approche plus disciplinée désormais privilégiée par le groupe technologique.



Dans une note de recherche, le broker américain justifie son optimisme par le virage opéré par l'ancien Facebook, qui se montre aujourd'hui plus focalisé sur son efficacité et sur la rentabilité de ses capitaux investis (ROIC).



Le courtier salue également des tendances de fond qui s'améliorent au niveau du chiffre d'affaires, de l'engagement des utilisateurs et de la monétisation de Reels, le format de vidéo courte de Facebook.



Morgan Stanley estime par ailleurs que Meta pourrait bénéficier de bonnes surprises au niveau de l'activité dans l'intelligence artificielle, les abonnements ou les publicités 'clic' qui permettent d'envoyer des messages.



D'après lui, Meta est également le géant technologique le plus résistant dans l'optique d'un éventuel ralentissement de la consommation des ménages.



Et même si le titre a bondi d'environ 120% depuis ses plus bas de novembre dernier, sa valorisation reste attractive, sur la base d'une décote de l'ordre de 33% par rapport à ses plus proches comparables et d'une décote de 30% vis-à-vis de sa moyenne historique de long terme.



Son nouvel objectif de cours de 250 dollars, contre 190 dollars jusqu'ici, fait d'ailleurs apparaître un potentiel haussier de 27%.