Meta Plateforms prépare des chatbots dotés d'intelligence artificielle

(AOF) - Comme le rapporte ce mardi le Financial Times, Meta, maison-mère de Facebiook, s'apprête à lancer en septembre plusieurs robots conversationnels (chatbots) équipés d'une intelligence artificielle (IA) et capables de disposer de différentes personnalités afin de fidéliser davantage ses utilisateurs.

Cette initiative intervient alors que l'entreprise cherche à attirer et à fidéliser les utilisateurs tout en luttant contre la concurrence de nouveaux médias sociaux tels que TikTok, et tente de profiter de l'engouement généralisé de la Silicon Valley pour l'IA depuis qu'OpenAI, soutenue par Microsoft, a lancé ChatGPT en novembre.

La direction de Meta a indiqué aux analystes que l'entreprise donnerait plus de détails sur sa feuille de route en matière d'IA en septembre, à l'occasion de son événement Connect pour les développeurs.

Le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net en hausse de 16% à 7,79 milliards de dollars, soit 2,98 dollars par action. Les analystes interrogés par Bloomberg visait en moyenne 2,92 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 32 milliards de dollars contre un consensus de 31,1 milliards de dollars. La marge opérationnelle est restée stable à 29%.

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.