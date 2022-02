Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: Peter Thiel va quitter le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 12:31









(CercleFinance.com) - Meta a annoncé mardi que Peter Thiel, qui siégeait à son conseil d'administration depuis presque 17 ans, ne solliciterait pas de nouveau mandat à l'occasion de la prochaine assemblée générale du groupe.



Le milliardaire californien, qui a été l'un des co-fondateurs de PayPal, avait rejoint le conseil d'administration de Facebook en avril 2005, alors que l'entreprise n'était encore qu'une start-up.



A en croire la presse américaine, Peter Thiel aurait l'intention de s'impliquer davantage dans la politique américaine en apportant son soutien aux candidats proches de Donald Trump en vue des élections américaines de mi-mandat, qui se dérouleront cet automne.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ -5.14%