Meta offrira des choix pour les publicités personnelles sur Facebook et Instagram, selon l'UE

Meta META.O s'est engagé à donner aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans l'Union européenne un choix en matière de publicités personnalisées, conformément à la loi sur les marchés numériques de l'UE, a déclaré lundi la Commission européenne.

"Meta donnera aux utilisateurs le choix effectif entre consentir à partager toutes leurs données et voir des publicités entièrement personnalisées, et opter pour le partage de moins de données personnelles pour une expérience avec des publicités personnalisées plus limitées", a déclaré la Commission dans un communiqué.

Meta présentera les nouvelles options aux utilisateurs de l'UE en janvier de l'année prochaine, a-t-elle ajouté.

En juin, la Commission européenne a mis en garde Meta contre d'éventuelles amendes journalières après que le géant américain des médias sociaux a déclaré qu'il n'apporterait que des changements limités à son modèle de paiement ou de consentement afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne.

Le propriétaire de Facebook a déjà été frappé par une amende de 200 millions d'euros (234 millions de dollars) en avril après que l'autorité de la concurrence de l'UE a déclaré que le modèle avait enfreint la loi sur les marchés numériques à partir de son introduction en novembre 2023 jusqu'en novembre 2024.

(1 $ = 0,8583 euro)