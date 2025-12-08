 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 101,63
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Meta offrira des choix pour les publicités personnelles sur Facebook et Instagram, selon l'UE
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplacement de la date par Bruxelles, ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3.)

Meta META.O s'est engagé à donner aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans l'Union européenne un choix en matière de publicités personnalisées, conformément à la loi sur les marchés numériques de l'UE, a déclaré lundi la Commission européenne.

"Meta donnera aux utilisateurs le choix effectif entre consentir à partager toutes leurs données et voir des publicités entièrement personnalisées, et opter pour le partage de moins de données personnelles pour une expérience avec des publicités personnalisées plus limitées", a déclaré la Commission dans un communiqué.

Meta présentera les nouvelles options aux utilisateurs de l'UE en janvier de l'année prochaine, a-t-elle ajouté.

En juin, la Commission européenne a mis en garde Meta contre d'éventuelles amendes journalières après que le géant américain des médias sociaux a déclaré qu'il n'apporterait que des changements limités à son modèle de paiement ou de consentement afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne.

Le propriétaire de Facebook a déjà été frappé par une amende de 200 millions d'euros (234 millions de dollars) en avril après que l'autorité de la concurrence de l'UE a déclaré que le modèle avait enfreint la loi sur les marchés numériques à partir de son introduction en novembre 2023 jusqu'en novembre 2024.

(1 $ = 0,8583 euro)

Valeurs associées

META PLATFORMS
673,4200 USD NASDAQ +1,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank