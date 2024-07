Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: nouvelles préoccupations autour du 'pay or consent' information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir que le réseau de Coopération pour la Protection des Consommateurs (CPC) a fait part de ses préoccupations au sujet du modèle ' payer ou consentir ' ('pay or consent') de Meta qui 'pourrait enfreindre la législation européenne sur la consommation'.



Le sujet est suivi de près depuis 2023 par la Commission et par la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) après que Meta avait demandé aux consommateurs de s'abonner, moyennant un paiement, pour utiliser Facebook et Instagram ou de consentir à l'utilisation de leurs données personnelles.



Le réseau de Coopération pour la Protection des Consommateurs (CPC) est préoccupé par le fait que de nombreux consommateurs pourraient avoir été exposés à une pression indue pour choisir rapidement entre les deux modèles (Pay or Consent), craignant de perdre immédiatement l'accès à leurs comptes et à leur réseau de contacts.



Cette action coordonnée du réseau CPC contre Meta s'ajoute aux autres procédures en cours au niveau de l'UE et au niveau national concernant le même modèle.





