Meta META.O a annoncésoninitiative "Meta Compute" pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle et superviser la flotte mondiale de centres de données et de partenariats de fournisseurs de l'entreprise de médias sociaux dans sa poursuite de la superintelligence.

Le directeur général Mark Zuckerberg a déclaré lundi que la nouvelle initiative serait codirigée par le responsable de l'infrastructure mondiale de Meta, Santosh Janardhan, et par Daniel Gross .

M. Janardhan continuera à gérer les fondations techniques de Meta et les opérations du centre de données, tandis que M. Gross dirigera un nouveau groupe dédié à la planification stratégique des capacités et aux partenariats commerciaux, a déclaré M. Zuckerberg.

Ils collaboreront étroitement avec Dina Powell McCormick, qui a rejoint Meta en tant que présidente et vice-présidente , a-t-il déclaré dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux Threads.

Meta accélère les investissements dans l'IA de pointe et la superintelligence personnelle, une étape théorique où les machines surpassent les humains. Zuckerberg se lance à corps perdu dans la construction de centres de données pour ces projets, ainsi que dans la capacité énergétique nécessaire pour les soutenir.

"Meta prévoit de construire des dizaines de gigawatts au cours de cette décennie, et des centaines de gigawatts, voire plus, au fil du temps", a-t-il déclaré dans un message publié sur Threads.

Dans le cadre de ce nouvel effort, l'énorme puissance de calcul visée consommera autant d'électricité que de petites villes, voire de petits pays, à une époque où l'on s'inquiète de plus en plus de l'exploitation de ressources telles que l'eau.

Meta aconnu des difficultés dans la course à l'IA de la Silicon Valley après que son modèle Llama 4 a été mal accueilli.La société mère de Facebook s'est engagée à investir jusqu'à 72 milliards de dollars en 2025.

Dans le même temps, les grandes entreprises technologiques cherchent à sécuriser leur approvisionnement en électricité à long terme, car l'IA et les centres de données augmentent la demande d'électricité aux États-Unis pour la première fois en vingt ans.

À cette fin, Meta a conclu des accords de 20 ans pour acheter l'énergie de trois centrales nucléaires de Vistra

VST.N dans le cœur des États-Unis et développer des projets avec deux entreprises qui espèrent construire de petits réacteurs modulaires.