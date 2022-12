Meta menace de supprimer les actualités sur sa plateforme américaine

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Si le Congrès adopte un projet de loi irréfléchi sur le journalisme dans le cadre de la législation sur la sécurité nationale, nous serons contraints d'envisager de supprimer complètement les informations de notre plateforme plutôt que de nous soumettre à des négociations imposées par le gouvernement qui ne tiennent pas compte de la valeur que nous apportons aux organes d'information en augmentant le trafic et les abonnements " a tweeté Meta.

