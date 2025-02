Meta licencie des employés pour des fuites d'informations

Meta (Facebook, Instagram) a licencié une vingtaine d'employés pour avoir fait fuiter des informations confidentielles, d'après un porte-parole du groupe californien ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Meta ( Facebook , Instagram) a licencié une vingtaine d'employés pour avoir fait fuiter des informations confidentielles, d'après un porte-parole du groupe californien jeudi, selon lequel d'autres pourraient suivre.

Les salariés en question avaient communiqué des informations internes, sur des produits ou des réunions, à des contacts à l'extérieur du groupe californien - c'est-à-dire à la presse, principalement.

"Nous le disons aux employés lorsqu'ils rejoignent l'entreprise, et nous leur rappelons périodiquement, qu'il est contraire à notre règlement de divulguer des informations internes, quelle que soit l'intention", a déclaré jeudi le porte-parole Dave Arnold.

L'information a d'abord été rapportée par The Verge, un site d'informations technologiques.

Dave Arnold a expliqué que l'entreprise a pris sa décision après une enquête et précisé: "nous nous attendons à ce qu'il y en ait d'autres".

"Nous prenons cela au sérieux et nous continuerons à prendre des mesures lorsque nous identifierons des fuites", a-t-il ajouté.

The Verge fait partie des médias qui ont relayé les propos de Mark Zuckerberg, le patron du géant des réseaux sociaux, lors d'une réunion pour tout le personnel fin janvier.

Le dirigeant a notamment dit à ses équipes "d'attacher leur ceinture" et de se préparer à une année "intense". Il s'est emporté contre les fuites d'informations et a défendu un "partenariat productif" avec le gouvernement américain pour "défendre" les intérêts du pays.

Depuis la deuxième élection de Donald Trump, Mark Zuckerberg a multiplié les avances à l'égard de celui qui le menaçait l'été dernier de "prison à vie", à cause de son exclusion de Facebook en janvier 2021, quand il avait encouragé l'assaut du Capitole.

M. Zuckerberg a dîné avec le républicain à plusieurs reprises, il a fait un don d'un million de dollars pour sa cérémonie d'investiture le 20 janvier et nommé plusieurs de ses alliés à des postes clefs.

Il a aussi mis fin aux programmes conçus pour favoriser la diversité du personnel et à la vérification des faits sur les plateformes de Meta aux Etats-Unis.

Les règles de modération des contenus sur Facebook et Instagram ont été assouplies: davantage d'insultes et d'appels à l'exclusion des femmes et des personnes LGBT+ des institutions sont désormais autorisés.

Autant de mesures alignées avec les vues conservatrices du président et de ses alliés, des élus aux animateurs masculinistes et personnalités comme Elon Musk.

"Je pense qu'une grande partie de notre société est devenue (...) castrée en quelque sorte, ou émasculée", a déclaré Mark Zuckerberg au micro du très populaire Joe Rogan début janvier.