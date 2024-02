Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: le titre s'envole, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - Meta gagne plus de 20% à New York au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels.



Dans ce contexte, Jefferies a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 455 à 550 dollars, une nouvelle cible qui ne représente que 22 fois son estimation de BPA de 25 dollars pour l'exercice 2025.



'Meta continue d'être le plus performant dans la publicité numérique, ce qui nous amène à augmenter notre prévision de croissance des revenus pour 2024 à +22% (contre +17% auparavant)', indique le broker au lendemain de la publication trimestrielle.



Compte tenu de cette augmentation significative et de l'absence de modification des objectifs de dépenses pour 2024, Jefferies remonte également ses estimations de BPA pour les exercices 2024 et 2025, de 13% et 18% respectivement.







Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ +21.45%