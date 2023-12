Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: le titre progresse, Wedbush relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - Meta progresse en Bourse mercredi, Wedbush ayant relevé son objectif de cours sur le titre, qu'il dit considérer comme l'une de ses meilleures idées d'investissement dans l'Internet en vue de 2024.



Peu avant 10h00 (heure de New York), l'action progresse de 0,8% alors que l'indice S&P 500 avance au même moment de 0,1%.



Dans une vaste étude consacrée aux valeurs de l'Internet, Wedbush Securities explique que les plateformes exposées à la consommation grand public devraient rester bien positionnées l'an prochain.



Ses meilleures idées dans le domaine sont ainsi Amazon (e-commerce), Meta (publicité numérique), Booking (réservations de voyages en ligne) et Uber (services de mobilité).



Pour Wedbush, Meta devrait profiter - à l'instar d'Amazon et Google - de l'émergence de nouveaux services dans l'intelligence artificielle générative de nature à être monétisés et étendus.



Dans ce contexte, le broker relève son objectif de cours sur le titre de 350 à 420 dollars tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le géant des médias sociaux.





