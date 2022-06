Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: le titre grimpe, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Mizuho Securities renouvelle sa note 'achat' sur le titre Meta Platforms, assortie d'un objectif de cours de 325 dollars, alors que Sheryl Sandberg, directrice opérationnelle de Meta, a fait part sur Facebook de sa décision de quitter l'entreprise après 14 années. Elle restera néanmoins membre du conseil d'administration de la société.



Il est prévu que Javier Olivan, jusqu'à présent directeur de la croissance du groupe, lui succède, indique le bureau d'analyses Mizuho Securities.



Le broker indique que ce choix devrait permettre une transition en douceur, même si l'expérience de Sheryl Sandberg ' sera difficile à remplacer '.



Le titre Meta gagne actuellement près de 3% sur le Nasdaq.







