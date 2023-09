Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: lancement de lunettes connectées avec EssilorLuxottica information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Meta Platforms et EssilorLuxottica annoncent, à l'occasion de Meta Connect, leur collection Ray-Ban Meta qui propose les toutes premières lunettes connectées équipées d'une intelligence artificielle capables de retransmettre en direct sur Instagram ou Facebook.



Disposant aussi de fonctionnalités audios, photos et vidéos avancées, ainsi que d'une nouvelle application complémentaire, la collection Ray-Ban Meta compte 21 options de modèles, coloris et verres.



Avec un prix d'entrée suggéré de 299 dollars (329 euros), elle est disponible à la vente à partir du 17 octobre dans les magasins Ray-Ban, sur Ray-Ban.com et Meta.com ainsi que dans certaines boutiques du groupe, ou encore à travers ses opticiens partenaires.





