Meta: lancement de la solution 'Family Center'

(CercleFinance.com) - Meta (Facebook) annonce le lancement, ce jour, de 'Familiy Center', présenté comme 'un lieu où les parents et les tuteurs pourront accéder à des outils de supervision' des adolescents. Disponibles dans un premier temps sur Instagram, les outils de supervisions commenceront à être déployés en réalité virtuelle (VR) à compter du mois de mai.



'A terme, Family Center doit permettre aux parents et aux tuteurs d'aider leurs adolescents à gérer les expériences à travers les méta-technologies, le tout à partir d'un emplacement central', indique Meta.



Au cours des prochains mois, des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées, comme la possibilité de définir les heures d'utilisation d'Instagram ou encore la possibilité pour plusieurs parents de superviser le compte d'un adolescent.





