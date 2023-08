Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: lancement d'un outil d'IA pour générer du code information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - Meta a annoncé vendredi le lancement de Code Llama, un assistant virtuel de conversation basé sur l'intelligence artificielle devant permettre la saisie de code informatiques.



Dans un communiqué publié sur son site Internet, le groupe technologique précise que ce grand modèle de langage (LLM) s'appuiera sur des instructions textuelles afin de rédiger des lignes du code et proposer une discussion.



L'outil englobera les plus grands langages de programmation utilisés aujourd'hui, dont Python, C++, Java, PHP, Typescript (Javascript), C# et Bash.



Son utilisation sera gratuite, que ce soit dans à des fins d'enseignement ou dans une optique purement commerciale.





