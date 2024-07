Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: l'UE pointe la non-conformité du modèle publicitaire information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir informé Meta que son modèle publicitaire ' payer ou consentir ' (pay or consent) ne respectait pas la loi sur les marchés numériques (DMA), selon les conclusions préliminaires d'une enquête ouverte en mars 2024 par l'UE.



La Commission estime que le modèle publicitaire en question force les utilisateurs à accepter l'exploitation de leurs données personnelles sans leur offrir une alternative moins personnalisée mais équivalente.



Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive en charge de la concurrence, a souligné que l'enquête visait ainsi à garantir que les citoyens puissent contrôler leurs données et choisir d'être exposés à une publicité moins personnalisée.



Meta, à qui la Commission a adressé ses conclusions, peut maintenant exercer ses droits de défense. L'enquête devrait se conclure dans les 12 mois suivant son ouverture, soit en mars 2025 au plus tard.







Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) 497,11 USD NASDAQ -1,41%