Meta: l'UE pointe de potentielles pratiques abusives

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a informé Meta de son avis préliminaire selon lequel la société aurait enfreint les règles antitrust de l'UE en faussant la concurrence sur les marchés des petites annonces en ligne.



A titre préliminaire, la Commission estime que Meta occupe une position dominante sur le marché des réseaux sociaux personnels en Europe ainsi que sur les marchés nationaux de la publicité display en ligne sur les réseaux sociaux.



Plus concrètement, la Commission reproche à Meta de lier son service de petites annonces en ligne, Facebook Marketplace, à son réseau social personnel, Facebook. La Commission craint également que Meta n'impose des conditions commerciales inéquitables aux concurrents de Facebook Marketplace dans son propre intérêt.



'Si elles sont confirmées, les pratiques de Meta seraient illégales au regard de nos règles de concurrence', a indiqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la commission en charge de la politique de concurrence.





