Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: l'UE demande des mesures contre la désinformation information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 12:52









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir officiellement envoyé aujourd'hui à Meta une demande d'informations sur les différentes mesures prises visant à protéger l'intégrité des élections, et atténuer les risques liés à la diffusion de contenus illégaux, à la désinformation et à tout effet négatif sur le Web.



La commission évoque aussi les attaques terroristes perpétrées par le Hamas à travers Israël, en particulier en ce qui concerne la diffusion et amplification des contenus illégaux et de la désinformation.



Meta doit fournir les informations demandées à la Commission d'ici le 25 octobre 2023 pour les questions liées à la réponse à la crise au Proche-Orient et d'ici le 8 novembre 2023 pour la protection de l'intégrité des élections.



Sur la base de l'évaluation des réponses de Meta, la Commission évaluera les prochaines étapes. La Commission peut imposer des amendes pour des informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande d'informations. Le défaut de réponse dans les délais pourrait aussi entraîner l'imposition d'astreintes.







Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ +0.68%