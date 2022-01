Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: l'UE autorise le projet d'acquisition de Kustomer information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 17:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé aujourd'hui, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de Kustomer par Meta (anciennement Facebook) - autorisation qui reste subordonnée au respect intégral des engagements proposés par Meta.



Kustomer est une société qui fournir des logiciels de service à la clientèle et d'assistance pour la gestion des relations avec la clientèle.



La décision d'aujourd'hui fait suite à uneenquête approfondieconcernant le projet de rachat deKustomerparMeta.



En effet, les canaux de messagerie populaires de Meta, à savoir WhatsApp, Instagram et Messenger, sont d'importants moyens d'interaction entre les entreprises et leurs clients et la Commission souhaitait savoir si Meta pouvait désavantager les concurrents de Kustomer.



La Commission a visiblement été rassurée: 'notre décision de ce jour permettra de faire en sorte que les concurrents innovants et les nouveaux entrants sur le marché des logiciels de gestion des relations avec la clientèle puissent exercer une concurrence effective', explique MargretheVestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence au sein de la Commission.







