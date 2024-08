Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: l'UE adresse une demande d'informations information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir adressé à Meta une demande d'informations dans le cadre de la loi sur les services numériques (DSA).



La commission exige des précisions quant aux mesures prises par Meta pour permettre aux chercheurs d'accéder aux données publiques de Facebook et Instagram, ainsi que sur les plans de Meta pour la surveillance des élections et du discours civique.



Plus précisément, la Commission demande des informations sur la bibliothèque de contenu et l'interface de programmation d'applications (API) de Meta, y compris leurs critères d'éligibilité, le processus de candidature, les données accessibles et les fonctionnalités.



Meta doit répondre d'ici le 6 septembre 2024.



En cas de non-conformité, la Commission pourrait prendre des mesures, y compris des amendes ou des paiements périodiques.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) 537,33 USD NASDAQ +2,01%