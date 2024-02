Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: initiation d'un dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, Meta a annoncé jeudi soir initier un dividende trimestriel en numéraire, de 0,50 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 26 mars au profit des actionnaires inscrits au 22 février.



'Nous avons l'intention de verser un dividende en numéraire sur une base trimestrielle à l'avenir, sous réserve des conditions du marché et de l'approbation de notre conseil d'administration', a affirmé le géant des réseaux.



Pour rappel, l'exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a dévoilé un BPA triplé à 5,33 dollars au titre des trois derniers mois de 2023, pour des revenus en croissance d'un quart à 40,1 milliards de dollars.





