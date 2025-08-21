Meta gèle les embauches dans le domaine de l'IA, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a cessé d'embaucher dans sa division d'intelligence artificielle après avoir recruté plus de 50 chercheuses et chercheurs et ingénieurs, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.