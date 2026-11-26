Meta fait face à une tempête politique en Inde : le Parti du Congrès intente un procès et organise des manifestations

Le Parti du Congrès, principale formation d'opposition en Inde, a intenté une action en justice contre Meta et le gouvernement fédéral, affirmant qu'un système automatisé de suppression de contenu bloque les publications politiques et les images du leader de l'opposition Rahul Gandhi à l'approche des élections régionales.

Cette action en justice transpose la campagne menée depuis une semaine par le Congrès contre Meta, des rues aux tribunaux, et met en lumière la directive du Premier ministre Narendra Modi relative au retrait automatisé de contenus, en vertu de laquelle la société mère de Facebook et Instagram a restreint l'accès à plus de 5,4 millions de publications au cours du premier semestre 2026, contre environ 70 000 pour l'ensemble de l'année 2025.

Dans un document judiciaire daté du 25 novembre et déposé devant la Haute Cour de Delhi, consulté par Reuters, Manu Jain, responsable des réseaux sociaux de la section jeunesse du Congrès, a déclaré que ces règles étaient devenues « un instrument de répression de l’expression politique légitime ».

Cette affaire place les activités de Meta en Inde, le plus grand marché de l’entreprise, dans une situation délicate, prise entre un gouvernement dont les règles privent les plateformes de toute protection juridique en cas de non-respect, et une opposition qui exige qu’elle riposte.

Le Congrès fait valoir que le système de Meta bloque des publications qui ne sont pas des copies « exactement identiques » de contenus dont le retrait avait été ordonné auparavant, notamment des vœux d’anniversaire, des hommages et une invitation de mariage mettant en scène Gandhi. Meta affirme modérer les contenus en Inde conformément à la loi.

Meta a refusé de commenter. Les ministères indiens des Technologies de l’information et de l’Intérieur, cités comme co-défendeurs dans le procès, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le gouvernement de Modi a toujours soutenu que de telles lois sont essentielles pour empêcher la prolifération de contenus illégaux et préjudiciables en ligne sur un marché comptant plus de 1,1 milliard d’internautes.

Le Congrès exhorte la cour à invalider l’obligation de retrait automatisé et à ordonner à Meta de rétablir les publications, ainsi que de divulguer les critères de blocage.

Les audiences devraient débuter dans les prochains jours.

OBLIGATION D'UTILISER DES « OUTILS AUTOMATISÉS »

L’Inde a modifié sa réglementation sur les technologies de l’information en février afin d’exiger des grandes plateformes qu’elles utilisent des mesures techniques, « y compris des outils automatisés », pour détecter et bloquer toute publication « exactement identique » à un contenu déjà supprimé en vertu d’une décision de justice ou d’un avis écrit du gouvernement. Auparavant, les plateformes étaient simplement invitées à « s’efforcer » d’utiliser de tels outils.

Pour se conformer à cette obligation, Meta a restreint l’accès aux « copies 100 % identiques de contenus, à grande échelle et sur le territoire national » conformément à la réglementation indienne modifiée en matière de technologies de l’information, comme l’indique son rapport de transparence. L’entreprise précise qu’elle continue de tester et d’affiner le système compte tenu de la « nature sans précédent de cet effort ».

Meta précise qu’elle n’est tenue de restreindre automatiquement les contenus à grande échelle que dans un nombre « limité » de pays, ce qui, selon elle, explique les volumes plus élevés.

Le Congrès affirme que le système automatisé bloque bien plus que de simples doublons exacts. Il bloque des vœux d’anniversaire, des hommages et même une invitation à un mariage parce qu’ils comportent la photo ou le nom du leader de l’opposition Gandhi, alors qu’« aucune ordonnance, notification, justification ni même de “demande légale” n’a été divulguée », indique la pétition.

Dans un cas cité dans la pétition, un message d’anniversaire daté du 8 novembre, envoyé par un responsable de la section jeunesse à un collègue et montrant ce dernier aux côtés de Gandhi, a été bloqué le jour même.

« Nous avons restreint l’accès à ce contenu par le biais d’un système automatisé mis en œuvre conformément aux exigences légales », indiquait l’avis adressé à l’utilisateur.

L’Inde fait également partie des sept marchés, dont le Brésil et Hong Kong, où Meta ne précise pas aux utilisateurs quelle autorité gouvernementale a demandé une restriction, invoquant des « obligations légales et des considérations réglementaires », comme le montre son rapport de transparence. Ailleurs, l’entreprise le fait dans la plupart des cas.

OFFENSIVE PLUS LARGE DU CONGRÈS

Le système de retrait automatisé « fausse les conditions de concurrence équitables » nécessaires à une élection libre et équitable, d’autant plus que les militants des partis s’appuient sur les plateformes de Meta pour atteindre les électeurs avant les élections régionales prévues au début de l’année prochaine, indique la pétition.

Facebook et Instagram comptent respectivement 400 millions et 515 millions d’utilisateurs en Inde, selon le cabinet d’études DataReportal.

Le Congrès a installé dans plusieurs villes de grands panneaux publicitaires représentant Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, vêtu de l’uniforme traditionnel du Rashtriya Swayamsevak Sangh, la branche idéologique du parti de Modi.

La branche jeunesse du Congrès a manifesté près des bureaux de Meta et s’est affrontée avec la police dans plusieurs villes ces derniers jours. Le BJP a accusé les manifestants d’avoir vandalisé les locaux d’entreprises privées.

Lors d’une réunion à huis clos cette semaine, rapportée par Reuters , le Congrès a demandé à Meta de contester les ordonnances de retrait rendues en première instance, à l’instar de ce qu’a fait X, la plateforme d’Elon Musk, a déclaré une source à Reuters. X est actuellement engagé dans une bataille juridique contre le gouvernement au sujet de son système de suppression de contenus.

Lors de cette réunion, Meta a déclaré au Congrès qu’elle restait neutre vis-à-vis de tous les partis politiques et qu’elle était tenue de respecter les lois locales.