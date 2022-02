Meta (Facebook) renonce à son projet de monnaie numérique en cédant Diem à Silvergate

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Silvergate Capital Corporation a annoncé qu'elle avait acquis la propriété intellectuelle et d'autres actifs technologiques liés à l'exploitation d'un réseau de paiement basé sur la blockchain auprès du groupe Diem (ex-Libra). Selon les termes de l'accord signé avec Meta, maison-mère de Facebook, Silvergate a émis 1,22 million d'actions ordinaires de classe A à Diem et a payé 50 millions de dollars en espèces. Sur la base du prix de clôture du 31 janvier 2022, la valeur totale de la contrepartie était de 182 millions de dollars.

