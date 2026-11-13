Meta expérimente Takes, une application de marchés prédictifs sans argent réel

Meta Platforms teste actuellement auprès de ses salariés une application de marchés prédictifs baptisée Takes, selon des informations rapportées vendredi par le Wall Street Journal. Ce service permet aux participants de formuler des prévisions sur des événements futurs et de miser sur différents résultats, sans engager d'argent réel. Les transactions reposent sur une monnaie virtuelle appelée "cred", dérivée du terme anglais "credibility". Cette expérimentation intervient alors que les marchés prédictifs connaissent un intérêt croissant, notamment auprès des jeunes générations.

Takes reproduit le fonctionnement des plateformes de prédiction en permettant aux utilisateurs de confronter leurs anticipations sur différentes questions ou événements. Contrairement aux services traditionnels reposant sur des mises financières, l'application utilise exclusivement des unités virtuelles, supprimant ainsi les risques de pertes monétaires pour les participants. Selon le Wall Street Journal, le projet demeure strictement interne à Meta et aucun calendrier de commercialisation n'a été défini. Il reste également incertain que le groupe décide de proposer cette application au grand public ou de l'intégrer à ses réseaux sociaux. Meta n'a pas immédiatement commenté ces informations.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de développement rapide des marchés prédictifs, popularisés notamment par Kalshi et Polymarket. Selon une enquête de Kagan, division de S&P Global Market Intelligence, un peu plus de 60% des utilisateurs de ces plateformes ont moins de 35 ans, illustrant leur attractivité auprès de la génération Z et des jeunes adultes. Avec Takes, Meta explore un format susceptible de stimuler la participation des utilisateurs autour de prévisions collectives, sans les contraintes liées aux transactions financières. L'expérimentation ne constitue toutefois pas, à ce stade, une confirmation de l'entrée du groupe sur le marché commercial des plateformes de prédiction.