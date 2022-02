Meta (ex-Facebook) plonge de 20% en Bourse... et perd beaucoup d'amis

(Crédits photo : Unsplash - Kon Karampelas )

L'ex-Facebook a déçu par ses résultats et le nombre d'utilisateurs au quatrième trimestre de 2021. Les prévisions de chiffre d'affaires sont très inférieures aux attentes pour le premier trimestre alors que les investissements dans le métavers vont peser sur les profits. L'action plonge de 20% à New York.

Meta Platforms vient de perdre beaucoup d'amis… Données trimestrielles inférieures aux attentes et prévisions décevantes ont eu raison de la confiance des actionnaires et des investisseurs. A Wall Street, la réaction a été immédiate. En avant-Bourse, l'action de l'ex-Facebook plonge de 20%. C'est 180 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont en train de s'envoler et la plus lourde sanction jamais accusée par le groupe de Mark Zuckerberg ou, plus largement par une société cotée à New York, souligne Bloomberg. L'agence calcule aussi que cette perte de valeur représente la capitalisation boursière de 460 des 500 composantes du S&P 500.

Premier écueil, les comptes du quatrième trimestre ne comportent que peu de bonnes surprises. Certes, le chiffre d'affaires est légèrement supérieur aux attentes des analystes, à 33,67 milliards de dollars, contre 33,4 milliards anticipés, mais le profit par action ne ressort qu'à 3,67 dollars, contre 3,84 dollars espérés.

Moins d'utilisateurs…

Le nombre d'utilisateurs, surtout, a déçu. Le revenu moyen par utilisateur (Arpu) est, certes, un peu plus élevé qu'attendu, à 11,57 dollars, contre 11,38 dollars visés par les analystes, mais ils sont moins nombreux: 1,93 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens en décembre, contre 1,95 milliard anticipé, et 2,91 milliards d'actifs mensuels (2,95 milliards). C'est la première fois, dans l'histoire de l'entreprise, que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens s'inscrit en baisse par rapport au précédent.

Les prévisions pour le premier trimestre ne sont d'aucun secours, bien au contraire. Les revenus sont attendus dans une fourchette de 27 à 29 milliards de dollars, loin des 30,15 milliards de dollars attendus par le consensus Refinitiv. Cela signifierait une croissance, ralentie, de 3% à 11% d'une année sur l'autre.

… Et plus d'investissements

A l'origine du «malaise», une concurrence accrue de la part des autres plateformes, notamment de l'application de partage de vidéos TikTok, les modifications de la politique de confidentialité de l'iOS d'Apple et des considérations économiques. La croissance, plus faible que prévu, serait en partie due à l'inflation et aux problèmes de chaîne d'approvisionnement, qui ont un impact sur les budgets des annonceurs. Les utilisateurs passent, par ailleurs, de plus en plus de temps sur les vidéos Reels du groupe, moins rentables, dans l'immédiat, que le traditionnel fil d'actualité du réseau.

Cela tombe au plus mauvais moment pour Meta Platforms, qui s'est engagé, en même temps que son changement de dénomination, dans de lourds investissements, et sur une longue durée, pour déployer son métavers et ses activités de réalité virtuelle, rassemblés au sein de la division Reality Labs. Des investissements qui vont peser sur le résultat d'exploitation du groupe durant de nombreux trimestres.

Nous étions à l'écart de Facebook et le restons d'autant plus pour Meta, aujourd'hui dans une spirale négative. D'autres techs américaines, comme Alphabet, Microsoft et Apple, ont selon nous, de bien meilleures perspectives.