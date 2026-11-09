Meta étend les contrôles d'âge basés sur l'IA pour les adolescents sur Instagram alors que les poursuites judiciaires se multiplient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a annoncé lundi qu’elle allait étendre à l’échelle mondiale sa technologie d’estimation de l’âge basée sur l’IA afin de faire bénéficier des millions d’adolescents supplémentaires sur Instagram des protections offertes par les comptes « Teen Account », même si leur date de naissance indique qu’ils sont majeurs. Cette décision intervient alors que l’entreprise fait l’objet de poursuites judiciaires alléguant que ses plateformes portent préjudice aux jeunes utilisateurs.

Voici plus de détails:

* Les « comptes adolescents », disponibles sur Instagram, Facebook et Messenger, intègrent des mesures de protection qui limitent automatiquement les personnes autorisées à contacter les adolescents, les contenus auxquels ils ont accès et le temps qu’ils passent sur les applications

* Aux États-Unis, les parents commenceront à recevoir ce mois-ci des notifications Instagram expliquant comment les adolescents sont placés sous des protections adaptées à leur âge, a indiqué Meta

* En Australie, Meta a commencé à utiliser le signal de tranche d’âge d’Apple comme méthode supplémentaire pour aider à déterminer l’âge des utilisateurs.

* Meta a déclaré qu’elle poursuivait le déploiement de cette technologie sur Facebook et qu’elle commencerait à lancer une technologie similaire à l’échelle mondiale sur Threads dans le courant de l’année

* Meta fait l’objet de multiples poursuites judiciaires suite à des allégations selon lesquelles ses plateformes porteraient préjudice aux adolescents

* En août, Meta a conclu des accords à hauteur de 18 milliards de dollars avec la quasi-totalité des États et territoires américains afin de régler les poursuites engagées par les procureurs généraux concernant les effets néfastes de ses plateformes sur les adolescents

* Dans le cadre de ces accords, Meta s’est engagée à améliorer ses méthodes d’identification des adolescents et des enfants de moins de 13 ans

* Meta a conclu un accord avec une adolescente plaignante le mois dernier, à l’issue d’un procès à Los Angeles qui examinait les allégations selon lesquelles Instagram et Facebook auraient été conçus pour créer une dépendance, provoquant des problèmes de santé mentale et un trouble alimentaire