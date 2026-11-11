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Meta et TikTok se joignent à Google pour s'opposer aux révisions prévues de la loi indonésienne sur le droit d'auteur dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 13:11

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Les plateformes numériques Meta META.O et TikTok se sont jointes mercredi à Google pour s'opposer aux projets de révision de la loi indonésienne sur le droit d'auteur, qui obligeraient les plateformes numériques à rémunérer les éditeurs pour la diffusion de contenus d'actualité et fixeraient des règles relatives à l'IA.

Si ce projet de loi est adopté, l’Indonésie pourrait devenir le premier pays d’Asie du Sud-Est à intégrer l’IA dans sa loi sur le droit d’auteur, alors que les gouvernements du monde entier sont confrontés à l’impact de cette technologie sur les règles du droit d’auteur, notamment l’utilisation d’œuvres créées par des humains pour entraîner des modèles d’IA.

  • Agung Pamungkas, responsable des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google en Indonésie, a déclaré lors d’une audition parlementaire qu’exiger des plateformes technologiques qu’elles versent une compensation pour l’affichage de liens vers des contenus d’actualité provenant d’éditeurs limiterait l’accès des Indonésiens à l’information

  • Berni Moestafa, responsable des politiques publiques de Meta en Indonésie, a déclaré qu’imposer aux plateformes de verser une compensation signifierait que les « éditeurs d’actualités pourraient perdre du trafic de lecteurs ainsi que des revenus publicitaires et d’abonnement potentiels »

  • Rediriger les lecteurs vers un article est différent de la reproduction ou de la republication de l’article lui-même, a ajouté Berni

  • Reuters a révélé en exclusivité ces projets de révision en juillet, en citant un projet de loi

  • Par ailleurs, Noudhy Valdryno, responsable des affaires publiques de TikTok en Indonésie, a déclaré aux législateurs que les obligations de divulgation ne devraient pas s’appliquer lorsque l’IA est utilisée uniquement à titre d’aide et non pour créer entièrement du contenu

  • Noudhy a exhorté les législateurs à préserver les dispositions de « safe harbor », affirmant que les plateformes ne sont pas en mesure de déterminer de manière fiable la titularité des droits d'auteur ou les licences

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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