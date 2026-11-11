Meta et TikTok se joignent à Google pour s'opposer aux révisions prévues de la loi indonésienne sur le droit d'auteur dans le domaine de l'IA

Les plateformes numériques Meta META.O et TikTok se sont jointes mercredi à Google pour s'opposer aux projets de révision de la loi indonésienne sur le droit d'auteur, qui obligeraient les plateformes numériques à rémunérer les éditeurs pour la diffusion de contenus d'actualité et fixeraient des règles relatives à l'IA.

Si ce projet de loi est adopté, l’Indonésie pourrait devenir le premier pays d’Asie du Sud-Est à intégrer l’IA dans sa loi sur le droit d’auteur, alors que les gouvernements du monde entier sont confrontés à l’impact de cette technologie sur les règles du droit d’auteur, notamment l’utilisation d’œuvres créées par des humains pour entraîner des modèles d’IA.