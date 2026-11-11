Meta et TikTok se joignent à Google pour s'opposer aux révisions prévues de la loi indonésienne sur le droit d'auteur dans le domaine de l'IA

Les plateformes numériques Meta META.O et TikTok se sont jointes mercredi à Google pour s'opposer aux projets de révision de la loi indonésienne sur le droit d'auteur, qui obligeraient les plateformes numériques à rémunérer les éditeurs pour la diffusion de contenus d'actualité et fixeraient des règles relatives à l'IA.
Si ce projet de loi est adopté, l’Indonésie pourrait devenir le premier pays d’Asie du Sud-Est à intégrer l’IA dans sa loi sur le droit d’auteur, alors que les gouvernements du monde entier sont confrontés à l’impact de cette technologie sur les règles du droit d’auteur, notamment l’utilisation d’œuvres créées par des humains pour entraîner des modèles d’IA.
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Agung Pamungkas, responsable des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google en Indonésie, a déclaré lors d’une audition parlementaire qu’exiger des plateformes technologiques qu’elles versent une compensation pour l’affichage de liens vers des contenus d’actualité provenant d’éditeurs limiterait l’accès des Indonésiens à l’information
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Berni Moestafa, responsable des politiques publiques de Meta en Indonésie, a déclaré qu’imposer aux plateformes de verser une compensation signifierait que les « éditeurs d’actualités pourraient perdre du trafic de lecteurs ainsi que des revenus publicitaires et d’abonnement potentiels »
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Rediriger les lecteurs vers un article est différent de la reproduction ou de la republication de l’article lui-même, a ajouté Berni
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Reuters a révélé en exclusivité ces projets de révision en juillet, en citant un projet de loi
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Par ailleurs, Noudhy Valdryno, responsable des affaires publiques de TikTok en Indonésie, a déclaré aux législateurs que les obligations de divulgation ne devraient pas s’appliquer lorsque l’IA est utilisée uniquement à titre d’aide et non pour créer entièrement du contenu
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Noudhy a exhorté les législateurs à préserver les dispositions de « safe harbor », affirmant que les plateformes ne sont pas en mesure de déterminer de manière fiable la titularité des droits d'auteur ou les licences
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