Meta entame la construction d'un centre de données de 10 milliards de dollars dans l'Indiana pour renforcer ses capacités en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta META.O a déclaré mercredi qu'elle entamait la construction d'un centre de données de 10 milliards de dollars dans l'Indiana, alors qu'elle s'efforce d'obtenir les énormes quantités de puissance de calcul nécessaires pour soutenir ses ambitions en matière d'intelligence artificielle.
