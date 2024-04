Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: en nette hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Meta Platforms gagne près de 3% à New York alors que Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 550 à 585 dollars, voyant le géant des réseaux sociaux 's'élever au-dessus de ses pairs publicitaires avec un méga fossé'.



Sur la base de son analyse actualisée des parts de marché, le broker pense que Meta pourrait capter 50% des gains en dollars publicitaires du secteur cette année, ce qui serait son plus haut niveau jamais enregistré et bien au-dessus de ses 33% de 2023.



En 2024, Jefferies estime que le CA publicitaire pourrait augmenter de 20% ou plus (contre 9% en moyenne dans le secteur), la mise à l'échelle des outils publicitaires de l'IA générative complétant la suite de produits Advantage+ de Meta, 'déjà la meilleure de sa catégorie'.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ +3.49%