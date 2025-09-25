Meta devra faire face à une accusation de l'UE pour ne pas avoir contrôlé les publications illégales, selon Bloomberg News

Meta Platforms META.O est sur le point de faire l'objet d'une inculpation par l'Union européenne pour n'avoir pas suffisamment surveillé les contenus illégaux, risquant ainsi des amendes pour avoir violé les règles de modération des contenus de l'Union, a rapporté Bloomberg News jeudi.

La Commission européenne s'apprête à publier des conclusions préliminaires selon lesquelles Facebook et Instagram de Meta ne disposent pas d'un mécanisme adéquat permettant aux utilisateurs de signaler les publications illégales pour qu'elles soient supprimées, a indiqué le rapport, citant deux personnes familières avec ces projets.

L'Union européenne a pris des mesures sévères à l'encontre des entreprises du secteur des grandes technologies en adoptant la loi sur les services numériques, qui impose aux grandes plateformes telles que les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche de mettre en place des mesures solides pour limiter la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables.

L'acte d'accusation est attendu dans les prochaines semaines, selon le rapport, qui ajoute que si les conclusions sont confirmées, Meta risque une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial.

Facebook et Instagram font également l'objet d'une enquête de la Commission européenne pour leur incapacité présumée à lutter contre la désinformation et la publicité trompeuse à l'approche des élections du Parlement européen de 2024.

Meta et la Commission européenne n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.