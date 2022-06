Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: de nouveaux outils destinés aux parents sur Instagram information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Instagram, le réseau social de partage de photos appartenant à Meta Platforms, a annoncé mardi le lancement d'une série de nouveaux outils destinés à permettre aux parents de mieux contrôler l'activité en ligne de leurs enfants adolescents.



Ces nouvelles ressources incluent notamment des fonctionnalités de supervision leur donnant la possibilité de visualiser les applications téléchargées par leurs enfants et de faire apparaître la liste de leurs amis sur Oculus, l'activité de réalité virtuelle du groupe.



Les adolescents pourront aussi demander à leurs parents l'autorisation de faire l'acquisition d'applications bloquées par défaut en vertu de la classification IARC via l'envoi d'une notification.



Instagram prévoit aussi d'aider ses utilisateurs adolescents à mieux gérer le temps qu'ils passent sur la plateforme avec le lancement de 'nudges', ces incitations douces à la décision, et de messages les invitant à prendre des temps de pause.



Tous ces outils commencent déjà à être déployés au niveau mondial, souligne le réseau social sur son blog d'entreprise.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ -6.50%