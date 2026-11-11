Meta confie ses infrastructures à un ancien dirigeant d'AWS sur fond d'investissements massifs dans l'IA

Selon des informations de Bloomberg, Meta prépare une transition à la tête de ses infrastructures technologiques avec le départ prévu en 2027 de Santosh Janardhan, responsable des infrastructures et codirecteur de l'ingénierie depuis plusieurs années. Il sera remplacé par David Brown, ancien vice-président senior d'Amazon Web Services (AWS), recruté en juillet. Ce changement intervient alors que le groupe de Mark Zuckerberg accélère la construction de centres de données destinés à l'intelligence artificielle, tout en faisant face aux interrogations des investisseurs sur l'ampleur de ses dépenses et leurs conséquences financières.

Présent chez Meta depuis 2009, Santosh Janardhan accompagnera son successeur durant le premier trimestre 2027 afin d'assurer une transition progressive. David Brown prendra la direction des infrastructures et deviendra également directeur technique de Meta Compute, l'initiative chargée de développer les capacités informatiques du groupe. Ce programme est supervisé par Dina Powell McCormick, présidente et vice-présidente du conseil d'administration, et Daniel Gross, responsable technique. Son expérience dans la conception et l'exploitation d'infrastructures à grande échelle doit permettre à Meta de répondre à des besoins croissants en puissance de calcul pour l'entraînement et l'exploitation de ses modèles d'intelligence artificielle.

Cette réorganisation intervient dans un contexte de forte augmentation des dépenses d'investissement. Meta prévoit de consacrer entre 135 et 145 milliards de dollars à ses infrastructures en 2026, un niveau qui pèse sur sa génération de trésorerie. Le groupe a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 2,12 milliards de dollars, conduisant S&P Global Ratings à abaisser fin octobre la perspective de sa note AA- de stable à négative. David Brown devra ainsi piloter l'expansion des capacités technologiques de Meta tout en répondant aux attentes des marchés concernant la rentabilité des investissements et la maîtrise des dépenses.