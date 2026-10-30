Meta conclut un accord à l'amiable avec une adolescente dans le cadre d'un procès où celle-ci affirmait que les réseaux sociaux avaient provoqué chez elle une dépression et des troubles alimentaires

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par Diana Novak Jones

Meta Platforms META.O a conclu un accord à l'amiable avec une adolescente qui accusait l'entreprise d'avoir conçu Instagram et Facebook pour qu'ils créent une dépendance, ce qui lui aurait causé des problèmes de santé mentale et des troubles alimentaires, ont déclaré vendredi les avocats de la plaignante.

Cet accord intervient après le début, mercredi, de la sélection du jury pour un procès qui devait examiner les plaintes de deux adolescentes, identifiées sous les initiales S.J. et K.D.B., à l’encontre de Meta et de Snap Inc SNAP.N , la société mère de Snapchat. Meta avait déjà conclu un accord avec S.J. quelques jours avant le procès; l’accord conclu vendredi avec K.D.B. signifie donc que le procès devrait se poursuivre uniquement à l’encontre de Snap.

« Nous restons déterminés à améliorer la sécurité des enfants sur les applications de réseaux sociaux et à demander des comptes aux entreprises technologiques, et nous sommes ravis d’avoir trouvé une issue juste à cette affaire au nom de notre cliente », a déclaré Emily Jeffcott, avocate de K.D.B., dans un communiqué.

Ce procès est le deuxième à se tenir devant le tribunal d’État de Los Angeles concernant des plaintes déposées par des jeunes qui affirment être devenus dépendants des réseaux sociaux après que Meta, Snap, TikTok et YouTube ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) ont conçu leurs plateformes de manière à encourager une utilisation compulsive.

S.J. et K.D.B. avaient déjà conclu un accord à l’amiable avec TikTok et YouTube.

Cette affaire a été choisie parmi les milliers de poursuites en cours pour servir de cas type; le verdict du jury pourrait donc influencer la manière dont les entreprises et les plaignants régleront des affaires similaires.

S.J., une jeune fille de 16 ans originaire de l’Illinois, et K.D.B., une jeune fille de 18 ans originaire du Mississippi, affirment avoir commencé à utiliser YouTube dès l’âge de 3 ans et les autres plateformes vers l’âge de 9 ans, développant ainsi des habitudes compulsives qu’elles attribuent à des fonctionnalités telles que la lecture automatique et le défilement infini.

Les entreprises ont rejeté les allégations selon lesquelles leurs plateformes auraient été conçues pour rendre les jeunes dépendants, et affirment avoir pris des mesures pour faire de ces applications des espaces sûrs où les jeunes peuvent s’exprimer.

Les entreprises de réseaux sociaux font face à des milliers de poursuites judiciaires devant les tribunaux fédéraux et d’État, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et d’autres entités publiques, qui leur reprochent d’avoir sciemment cherché à rendre les enfants dépendants de leurs plateformes, contribuant ainsi à une crise de santé mentale chez les jeunes, caractérisée par l’anxiété, la dépression et le suicide.

Dans la première affaire à avoir été jugée, qui s’est conclue en mars, un jury de Los Angeles a estimé que Meta et YouTube avaient fait preuve de négligence et a accordé à une jeune femme 6 millions de dollars de dommages-intérêts .

Les deux adolescents suivants, dont les affaires avaient été sélectionnées pour faire l’objet d’un procès, ont soit conclu un accord à l’amiable , soit abandonné leurs poursuites contre les entreprises.

Le premier district scolaire retenu pour un procès a conclu un accord à l’amiable avec l’ensemble des entreprises.

En août, Meta a conclu des accords à l’amiable d’une valeur totale pouvant atteindre 18 milliards de dollars avec la quasi-totalité des États et des territoires américains afin de régler les poursuites engagées par les procureurs généraux concernant les préjudices causés aux adolescents par les plateformes, et a accepté d’apporter des modifications au fonctionnement d’Instagram et de Facebook pour les adolescents.

Au début du mois, un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta à payer une amende de 25 milliards de dollars après qu’un jury a estimé que l’entreprise avait induit en erreur les utilisateurs de Facebook concernant la confidentialité de leurs données et sa manière de traiter les discours de haine. L’entreprise a annoncé qu’elle ferait appel.